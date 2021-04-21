В Госдепе США рекомендуют не ездить в Украину

Госдеп США опасается ситуации с коронавирусом в Украине / Reuters

Государственный департамент США обнародовал предупреждение, в котором не рекомендовал посещать Украину.

Как говорится в сообщении пресс-службы Госдепа, из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью в Украине стоит воздержаться от поездок.

"Центры контроля и профилактики заболеваний США обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране", — говорится в сообщении.

Так, американские эпидемиологи считают неблагоприятной эпидемиологическую ситуацию в 130 странах мира, среди которых и Украина.

Госдеп планирует привести свои рекомендации по поездкам за границу в соответствие с рекомендациями, которые были изданы Центрами США по контролю над заболеваниями (CDC).

"Это не означает пересмотр текущей ситуации со здравоохранением в той или иной стране, а отображает большее соответствие систем Госдепа с предостережениями относительно поездок в эпидемиологической оценке CDC", — сказано в сообщении.

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Самый высокий уровень предостережения распространяется на 130 стран, включая Францию, Великобританию, Россию и Украину.

По расчетам эпидемиологов США, самая благоприятная эпидемиологическая ситуация сейчас в Австралии, КНР, Новой Зеландии и Вьетнаме.

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