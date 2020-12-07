В Госпотребслужбе предупредили, где украинцы рискуют подхватить коронавирус

Транспорт является местом заражения COVID-19 / УНИАН

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о том, где чаще всего происходит заражение коронавирусом.

Как сообщил он в эфире телеканала Украина 24, местом заражения COVID-19 зачастую выступает общественный транспорт.

Рубан уточнил, что люди чаще всего заражаются в маршрутках из-за несоблюдения карантина.

"Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил", - подчеркнул он.

Рубан также заявил о необходимости внедрения ограничений в работе транспорта: "Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте".

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Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил о том, что общественный транспорт во время локдауна, который предлагается ввести в начале января следующего года, будет работать со значительными ограничениями.

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