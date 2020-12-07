В Госпотребслужбе предупредили, где украинцы рискуют подхватить коронавирус

Олег Рубан заявил о необходимости внедрения ограничений в работе транспорта.
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о том, где чаще всего происходит заражение коронавирусом.
Как сообщил он в эфире телеканала Украина 24, местом заражения COVID-19 зачастую выступает общественный транспорт.
Рубан уточнил, что люди чаще всего заражаются в маршрутках из-за несоблюдения карантина.
"Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил", - подчеркнул он.
Рубан также заявил о необходимости внедрения ограничений в работе транспорта: "Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте".
Читайте такжеПолный локдаун в январе: в Кабмине предупредили о жестких ограничениях
Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил о том, что общественный транспорт во время локдауна, который предлагается ввести в начале января следующего года, будет работать со значительными ограничениями.
Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
- За прошедшие сутки госпитализировали 1 тыс. 037 человек, зафиксировано 145 летальных случаев.
- Медики провели 33 тыс. 502 тестирования, в частности методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621.
- За все время пандемии в Украине зафиксировано 821 947 инфицированных коронавирусом, умерли 13 тыс. 733 человека, выздоровели - 423 тыс. 704.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.