В Госпродпотребслужбе сделали заявление о локдауне в Киеве

Бизнес не понял, зачем в Киеве ввели локдаун. В частности, рестораны пренебрегают здоровьем посетителей.
Локдаун в Киеве из-за ситуации с коронавирусом бизнес фактически игнорирует, в частности, рестораны пренебрегают здоровьем посетителей, заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"Что касается работы в Киеве, то уже почти месяц работает 25 мобильных бригад по субъектам хозяйствования, и ежедневно, к сожалению, налагается до 50 штрафных санкций. В мобильные группы входит Национальная полиция, Госпродпотребслужба, а также муниципальная охрана. Сегодня мы столкнулись с непониманием бизнеса, локдаун фактически не соблюдается", - сказал Рубан в эфире телеканала Украина 24.
По словам чиновника, полиция ежедневно мониторит нарушителей. В частности, вечером 8 апреля было промониторено 12 ресторанов, 4 приостановили свою деятельность.
"Составлены протоколы. Также дела будут переданы в суд – о приостановке деятельности нарушителей. К сожалению, рестораторы пренебрегают своим здоровьем и здоровьем окружающих", - заявил Рубан.
Отметим, столица уже третий день подряд оказывается на первом месте по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус" по Украине.
За последние сутки в Киеве выявили 1605 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это рекордное число жертв болезни), выздоровели - 695.
Всего в Киеве с начала эпидемии заболели 175 872 человека, умерли - 3848, вылечились - 110 832.
Локдаун в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- Из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточили карантин. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в ходе дополнительных карантинных ограничений с 5 апреля весь общественный транспорт в столице - и наземный, и метро – работает по специальным пропускам пассажиров.
- 7 апреля СМИ со ссылкой на источники в КГГА сообщили, что из-за высокой заболеваемости коронавирусом в Киеве намерены продолжить жесткий локдаун - ограничения зацепят Пасху и 9 Мая.