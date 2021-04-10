В Госпродпотребслужбе сделали заявление о локдауне в Киеве / УНИАН

Локдаун в Киеве из-за ситуации с коронавирусом бизнес фактически игнорирует, в частности, рестораны пренебрегают здоровьем посетителей, заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Что касается работы в Киеве, то уже почти месяц работает 25 мобильных бригад по субъектам хозяйствования, и ежедневно, к сожалению, налагается до 50 штрафных санкций. В мобильные группы входит Национальная полиция, Госпродпотребслужба, а также муниципальная охрана. Сегодня мы столкнулись с непониманием бизнеса, локдаун фактически не соблюдается", - сказал Рубан в эфире телеканала Украина 24.

По словам чиновника, полиция ежедневно мониторит нарушителей. В частности, вечером 8 апреля было промониторено 12 ресторанов, 4 приостановили свою деятельность.

"Составлены протоколы. Также дела будут переданы в суд – о приостановке деятельности нарушителей. К сожалению, рестораторы пренебрегают своим здоровьем и здоровьем окружающих", - заявил Рубан.

Отметим, столица уже третий день подряд оказывается на первом месте по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус" по Украине.

За последние сутки в Киеве выявили 1605 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это рекордное число жертв болезни), выздоровели - 695.

Всего в Киеве с начала эпидемии заболели 175 872 человека, умерли - 3848, вылечились - 110 832.

Локдаун в Киеве – о чем сообщалось ранее: