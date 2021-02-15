В Греции пациент скончался через 8 минут после вакцинации от коронавируса

Мужчина скончался после вакцинации в Греции / Reuters

В Греции пожилой пациент умер после того как получил вакцину от коронавируса. Инцидент произошел в университетской больнице Ираклиона на Крите.

"Получив вакцину, 85-летний мужчина остался сидеть в приемной, после чего внезапно упал на пол. Его оперативно поместили в реанимацию, но спасти его жизнь врачи не смогли", - сообщает Ethnos.

Мужчине сделали сердечно-легочную реанимацию, на пять минут он пришел в себя, однако затем снова потерял сознание.

По предварительной информации смерть мужчины не связана ни с аллергией, ни с самой вакцинацией, но совпала с введением ему COVID-препарата. Вероятной причиной смерти может быть инсульт, однако более точная информация будет доступна только после вскрытия.

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Кроме того, не указано, кто был производителем вакцины.

Отметим, сегодняшний день в ЕС одобрены разработки Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Последнюю в Греции используют только для пациентов в возрасте 60-64 лет.

Иммунизации населения от коронавируса в Греции началась 27 декабря. В рамках национальной кампании ежедневно делается более 20 тысяч прививок.

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