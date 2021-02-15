В Греции пациент скончался через 8 минут после вакцинации от коронавируса

По словам медиков, когда пожилой мужчина поступил в больницу, они не нашли никаких противопоказаний для вакцинации.
В Греции пожилой пациент умер после того как получил вакцину от коронавируса. Инцидент произошел в университетской больнице Ираклиона на Крите.
"Получив вакцину, 85-летний мужчина остался сидеть в приемной, после чего внезапно упал на пол. Его оперативно поместили в реанимацию, но спасти его жизнь врачи не смогли", - сообщает Ethnos.
Мужчине сделали сердечно-легочную реанимацию, на пять минут он пришел в себя, однако затем снова потерял сознание.
По предварительной информации смерть мужчины не связана ни с аллергией, ни с самой вакцинацией, но совпала с введением ему COVID-препарата. Вероятной причиной смерти может быть инсульт, однако более точная информация будет доступна только после вскрытия.
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Кроме того, не указано, кто был производителем вакцины.
Отметим, сегодняшний день в ЕС одобрены разработки Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Последнюю в Греции используют только для пациентов в возрасте 60-64 лет.
Иммунизации населения от коронавируса в Греции началась 27 декабря. В рамках национальной кампании ежедневно делается более 20 тысяч прививок.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.