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В группе риска: ученые составили портрет потенциальной жертвы коронавируса

26 июля 2021, 21:15

До начала вакцинации на территории Великобритании, жертвами коронавируса чаще всего становились люди с сахарным диабетом.

коронавирус
Кто чаще всего умирает от коронавируса / Фото Reuters

Британские ученые установили, кто чаще всего умирает от коронавируса - в группу риска входят пациенты, которым больше 40 лет, они не были вакцинированы и не имеют никаких заболеваний хронического характера.

До начала вакцинации на территории Великобритании, жертвами коронавируса чаще всего становились люди с сахарным диабетом, высоким давлением и ожирением, пишет Daily Mail.

Причина может скрываться в том, что в Британии больше всего вакцинируют людей, которым больше 60 лет. Остальные возрастные группы прививаются не в таком количестве. Средний возрастной показатель пациентов с коронаирусом, которые находятся в больнице, при этом составляет 42 года.

Специалисты также добавили, что увеличение смертности из-за вакцинации – это всего лишь слухи. В то же время Джон Эдмундс отмечает тот факт, что заразиться могут даже те люди, которые сделали прививку. Причиной этого является то, что примерно у пяти процентов вакцинированных людей может не произойти ответа иммунной системы, а еще у пяти он будет слишком слабым. По словам Эдмундса, если бы были привиты все люди, то смертей было бы намного меньше, но совершенно все они бы фиксировались среди тех, кто получил вакцину.

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Ранее стало известно, что вслед за Киевом, индийский коронавирус Дельта добрался и до Львовской области. Состояние больных – с положительной динамикой.

Напомним, что дважды вакцинированы люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного штаммом "Дельта".

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