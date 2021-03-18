В Грузии хотят отказаться от AstraZeneca после того, как препарат спровоцировал кому

Вакцина AstraZeneca: В Грузии медсестра впала в кому после прививки / Reuters

После вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca 27-летняя медсестра одной из клиник города Ахалцихе в Грузии впала в кому.

После прививки у девушки стремительно развился анафилактический шок. Буквально через несколько минут она впала в кому. Ее состояние крайне тяжелое, сообщил телеканал Рустави 2.

В больнице, куда прибыли ее родные и близкие, произошла потасовка между ними и охраной. После этого на место инцидента прибыла полиция.

Минздрав Грузии пока не давал официальных заявлений на этот счет. В то же время грузинские СМИ уже сообщили, что группа экспертов в Минздраве обсуждает временную остановку вакцинации препаратом AstraZeneca.

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