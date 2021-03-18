В Грузии хотят отказаться от AstraZeneca после того, как препарат спровоцировал кому

После прививки у девушки стремительно развился анафилактический шок. Буквально через несколько минут она впала в кому.
После вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca 27-летняя медсестра одной из клиник города Ахалцихе в Грузии впала в кому.
После прививки у девушки стремительно развился анафилактический шок. Буквально через несколько минут она впала в кому. Ее состояние крайне тяжелое, сообщил телеканал Рустави 2.
В больнице, куда прибыли ее родные и близкие, произошла потасовка между ними и охраной. После этого на место инцидента прибыла полиция.
Минздрав Грузии пока не давал официальных заявлений на этот счет. В то же время грузинские СМИ уже сообщили, что группа экспертов в Минздраве обсуждает временную остановку вакцинации препаратом AstraZeneca.
Скандал с вакциной AstraZeneca: новости
- От использования вакцины AstraZeneca из европейских стран уже отказались Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Кипр, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Германия, Франция, Испания.
- В частности, Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о тромбах у людей в Норвегии, получивших препарат.
- Ученые подтвердили образования тромбов после прививки AstraZeneca. В Норвегии подтвердили связь между COVID-вакциной AstraZeneca и образованием тромбоза у людей, получивших прививку.
Автор: Диана Беловодская