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В Харькове назвали главное условие введения локдауна

19 марта 2021, 23:25
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Власти города могут ввести локдаун, после того, как школьники вернутся с каникул, однако если повысится динамика заболеваемости коронавирусом.

карантин,скорая
В Харькове назвали условия введения локдауна / УНИАН

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что в Харькове могут ввести локдаун. Однако его введение зависит от того, какая будет динамика заболеваемости коронавирусом после того, как школьники вернутся с каникул.

"Ситуация в Харькове на сегодня такая, что мы в "желтой" зоне. У нас полностью сегодня выполняются все протоколы и мы говорим о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и так далее", - заявил Терехов в эфире Свободы слова.

При этом он отметил, что с понедельника ученики средних школ уходят на каникулы.

Секретарь горсовета заявил, что в Харькове могут ввести локдаун, после того, как школьники вернутся с каникул, однако если повысится динамика заболеваемости коронавирусом.

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"Мы будем смотреть по динамике заболеваемости, когда они (школьники, - ред.) будут выходить из каникул. Если мы увидим, что динамика негативная, что увеличилось количество заболевших, то конечно мы будем вводить такие ограничения, как в Киеве и Львове. Потому что жизни людей конечно для нас в приоритете", - подчеркнул он.

Коронавирус и карантин в Украине - последние новости

  • По данным на утро четверга, 18 марта, в Украине за сутки зафиксировано 15 053 новых случая заражения коронавирусом.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Волна коронавируса, скорее всего, продлится до апреля. Однако на данный момент нет предпосылок введения жесткого карантина в Украине.
  • 18 марта столичная власть приняла решение о введении усиленного карантина в Киеве сроком на 3 недели.
  • Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут.

После столицы локдаун введут и в Киевской области. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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