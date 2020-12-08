В Харькове назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса / Reuters

В харьковской фармацевтической компании "Биолек" прокомментировали информацию о том, что производитель российской̆ вакцины от коронавируса "Спутник V" готов выпускать препарат на территории Украины на мощностях компании.

"АО "Биолек" как национальный̆ производитель вакцин технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной̆ регистрации в Украине. На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V" или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической̆ базе компании", - заявил представитель компании в комментарии изданию Страна.

В компании также уточнили, что ведут производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной̆ регистрации.

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