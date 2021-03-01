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В Харькове объяснили отказ медиков от "сомнительной" вакцины CoviShield

1 марта 2021, 21:15
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На Харьковщине медработники не спешат вакцинироваться индийским препаратом от коронавируса.

вакцинация
В Харькове медики отказываются от вакцины CoviShield / Reuters

В Харьковской области медработники не спешат вакцинироваться индийской вакциной от коронавируса CoviShield, ведь многие ждали препарат Pfizer.

Как рассказала изданию Kharkiv Today директор Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова, медики записывались на прививку заранее, ведь ждали вакцину Pfizer.

"Все почему-то были на это настроены. Как-то пока еще люди не перестроились. Все, кто хотели вакцинироваться — Pfizer. На AstraZeneca, даже если бы она была не индийского производства, все равно никто не записывался", - пояснила она.

Такая же ситуация в бывшем офтальмологическом отделении Харьковской областной клинической больницы, где принимают больных коронавирусом.

"Наши отказались все, больше 50 человек. Именно на AstraZeneca отказались. Поначалу, вроде, Pfizer предлагали, но на CoviShield желающие не появились", — пояснил заведующий отделением Никита Калашников.

В областной инфекционной больнице согласились на индийскую вакцину 30 человек, из них привили половину.

Читайте такжеРубан объяснил, почему врачи выбрасывают в мусор вакцины от COVID-19Как рассказал в интервью Newsroom харьковский врач-инфекционист Владимир Корсунов, у медиков нет доверия к качеству вакцины, которую привезли в Украину.

"По моему мнению, это один из худших вариантов, который можно было найти. Потому что она является генериком вакцины AstraZeneca. Та, в свою очередь, продемонстрировала плохие результаты с точки зрения эффективности, по сравнению с другими. Кроме того, Covishield является неоригинальной вакциной, произведенной в Индии, которая никогда не была страной с очень высоким качеством препаратов (...) Возникают очень большие сомнения с точки зрения эффективности. То есть из трех привитых она будет защищать только двух. Есть сомнения и по третьему этапу клинических испытаний. Ради чего тогда вакцинироваться? Это очень сомнительный препарат сомнительного происхождения с такими же характеристиками", — добавил Корсунов.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

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Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
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