В Харькове от последствий COVID-19 умер главврач больницы / Reuters

От последствий коронавируса скончался главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус. В пресс-службе городского совета сообщили, что медик заболел COVID-19 в октябре прошлого года, а спустя два месяца впал в кому.

"В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь – сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер", – сказано в сообщении пресс-службы.

Менкусу было 69 лет, у него остались двое сыновей, младший является студентом Харьковского национального медицинского университета.

Борис Менкус родился 28 ноября 1951 на Полтавщине. В 1978 году окончил Харьковский медицинский институт и начал работать в городской больнице №18 врачом-хирургом. В 1979 году получил должность начмеда, в 2005 стал главным врачом медицинского учреждения.

Борис Менкус умер от последствий коронавируса / city.kharkov.ua

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