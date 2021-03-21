В Харькове рассказали о коллапсе в больницах с местами для COVID-пациентов

Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами с COVID-19.
В Харькове сложилась критическая ситуация с заполненностью больниц пациентами с коронавирусом.
В этой связи многих пацентов вынуждены отправлять из Харькова в Чугуев и Богодухов, сообщает местный ресурс Newsroom.
В сообщении уточняется, что харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами с COVID-19.
По словам врача-инфекциониста, консультанта областной инфекционной больницы Владимира Корсунова, по состоянию на утро 21 марта в больнице, рассчитанной на 300 мест, находилось 296 пациентов с тяжелым течением болезни. По словам Корсунова, отделение реанимации заполнено полностью.
В свою очередь экс-советник главы Харьковской облгосадминистрации, волонтер Наталья Попова опубликовала в Facebook фото из Харьковской городской больницы №13, на котором видно стоящие в коридорах кровати с пациентами.
Также волонтер сообщила, что две последние ночи скорые везли пациентов с коронавирусом из Харькова в больницы Богодухова и Чугуева, и теперь эти медучреждения тоже заполнены.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки у 11 тыс. 145 украинцев диагностирована коронавирусная болезнь, в частности заболели 585 детей и 199 медработников.
- Также за минувшие сутки зафиксировано 166 летальных случаев от осложнений COVID-19, выздоровели 3 тыс. 877 человек; госпитализированы - 4 тыс. 838.
- Наибольшее количество заболевших зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
- За все время пандемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 1 млн 546 тыс. 363 человека, выздоровели - 1 млн 257 тыс. 849, умерли - 29 тыс. 941, медики провели 7 млн 659 тыс. 777 ПЦР-тестирований.