В Харькове рассказали о коллапсе в больницах с местами для COVID-пациентов

В больницах Харькова не хватает мест для больных с COVID-19 / УНИАН

В Харькове сложилась критическая ситуация с заполненностью больниц пациентами с коронавирусом.

В этой связи многих пацентов вынуждены отправлять из Харькова в Чугуев и Богодухов, сообщает местный ресурс Newsroom.

В сообщении уточняется, что харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами с COVID-19.

По словам врача-инфекциониста, консультанта областной инфекционной больницы Владимира Корсунова, по состоянию на утро 21 марта в больнице, рассчитанной на 300 мест, находилось 296 пациентов с тяжелым течением болезни. По словам Корсунова, отделение реанимации заполнено полностью.

В свою очередь экс-советник главы Харьковской облгосадминистрации, волонтер Наталья Попова опубликовала в Facebook фото из Харьковской городской больницы №13, на котором видно стоящие в коридорах кровати с пациентами.

/ Фейсбук Н.Поповой

Также волонтер сообщила, что две последние ночи скорые везли пациентов с коронавирусом из Харькова в больницы Богодухова и Чугуева, и теперь эти медучреждения тоже заполнены.

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