В Харькове заявили о критической ситуации и коллапсе из-за COVID-19

В больницах Харькова критическая ситуация / УНИАН

Анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов заявил, что в Харькове реанимационные отделения больниц переполнены больными коронавирусом, а койко-места с подключением к кислороду заканчиваются.

"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши и больные неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород. Любой профильный департамент, депутаты, отказались финансировать раннюю диагностику онкологических заболеваний, вице-губернаторы и губернаторы", — написал врач в Facebook.

Он добавил, что возросло количество тяжело больных коронавирусом молодых людей.

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"На сегодня в реанимации ОКИЛ трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, в ОДИКЛ — на инвазионных ИВЛ ребенок 11 лет и на неинвазивной — 17 лет", — сообщил медик.

Корсунов отметил, что новая волна COVID-19 может быть значительно мощнее предыдущих, ведь кампания по вакцинации от коронавируса провалена.

"Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей, прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед к новой медицинской катастрофе", — написал Корсунов.

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