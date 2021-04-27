В Хмельницком врачи издевались над пациенткой с коронавирусом

Как лечат пациентов с коронавирусом в Хмельницком / Фото Reuters

Пациентку с коронавирусом в Хмельницком хотели выписать из больницы и перевести на лечение дома, несмотря на низкий уровень сатурации – 86% при кислородной поддержке и 65% – без нее.

Дочь женщины, узнав о запланированной выписке, обратилось за помощью к волонтерам, чтобы они помогли ей найти кислородный концентратор, сообщила глава благотворительного фонда Свои Леся Литвинова на своей странице в Facebook.

Волонтер отметила, что с такой сатурацией переводить пациентку домой очень рискованно. Чтобы убедить дочь женщины забрать мать домой, в больнице ей сказали, что низкое насыщение крови кислородом якобы связано с паникой, а сатурация под кислородом является нормальной.

Читайте такжеВ ВОЗ сделали тревожное заявление из-за пандемии коронавируса

Позже семейный врач COVID-пациентки, которая лечилась в областном госпитале ветеранов войны с 31 марта, рассказала Литвиновой, что ситуация на самом деле якобы не настолько критичная, а цифры "пострашнее" написали, чтобы волонтер дала женщине концентратор.

"Потом долго и подробно объясняла дочке почему я ору и что может случиться, если дома отключится свет или сломается аппарат. И что решение в итоге принимать ей. Дочка решила не рисковать", – написала волонтер.

К сожалению, спасти женщину не удалось. Во вторник, 27 апреля, она умерла в медучреждении.

"И это тот случай, когда я рада, что это не произошло дома. Потому что дочка себе этого бы не простила", – отметила Литвинова.

Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред: