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В Индии трупы сжигают в парках – страну "душит" COVID-19

28 апреля 2021, 08:10
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Вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации, сообщили в ВОЗ.

Индия,жертвы коронавируса
В Индии трупы сжигают прямо в парках – страну "душит" COVID-19 / Reuters

В столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации жертв COVID-19.

В крематории Сараи Кале Хан построили не менее 27 новых костров и еще десятки - в близлежащем парке. Чиновники также ищут дополнительное пространство у русла городской реки Ямуна. Крематорий Газипур в Восточном Дели поставил еще 20 костров на автостоянке, сообщает BBC.

Кроме того, сообщается, что власти Дели вырубили деревья в городских парках для разжигания похоронных костров. Родственников умерших также попросили помочь с кремацией, складывая дрова и помогая в других ритуалах.

Персонал крематориев работает круглосуточно. Один из официальных лиц сообщил газете Indian Express, что кремацию ждут от трех до четырех часов. На сжигание каждого тела идет до шести часов.

В понедельник только в Дели зафиксировали 380 смертей от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.

Как пишет The Guardian со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича, один из вариантов коронавируса, циркулирующий в Индии - B1617 - считается более заразным. Однако Яшаревич предостерег от того, чтобы считать мутацию вируса единственной причиной волны в стране. По его словам, мера, в которой мутации ответственны за рост количества заражений, неясна, поскольку есть и другие факторы - такие как массовые собрания.

ВОЗ также заявила, что на систему здравоохранения Индии оказывали ненужное давление и люди, которые в панике направлялись в больницы, когда они могли вылечиться от COVID-19 дома - ведь только около 15% пациентов с COVID-19 нуждаются в госпитализации.

Индийский штамм коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • В Индии на протяжении четырех суток находили свыше 330 тысяч новых инфицированных коронавирусом COVID-19 – это мировые антирекорды. В стране остро не хватает больничных коек, лекарств и кислорода.
  • В европейских странах уже регистрируется опасная индийская мутация COVID-19, рассказала эпидемиолог, главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград. Она обратила внимание на то, что этот штамм коронавируса уже рядом с Украиной.

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