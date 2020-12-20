В Израиле начали массовую вакцинацию от Covid-19

В Израиле началась вакцинация от коронавируса / Фото Reuters

В Израиле 20 декабря начали массовую вакцинацию от коронавируса, первым прививку сделал лидер государства Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает израильское издание Haaretz, в госпитале вблизи Тель-Авива сразу после президента прививку сделал глава министерства здравоохранения страны. Весь процесс транслировали по телевидению в прямом эфире.

Уточняется, что в Израиле приняли решение использовать вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. В стране уже есть 500 тысяч доз данных вакцин.

Согласно планам, сначала будут прививать работников сферы медицины, людей старше 60 лет и людей с опасными заболеваниями. Кроме того, в первую очередь привьют чиновников, а затем - обыкновенных граждан.

Несмотря на массовую вакцинацию, Нетаньяху рассказал об ужесточении в государстве коронавирусных ограничений. Глава государства заявил о необходимости закрыть авиационное сообщение, потому что в Нидерландах, Британии и Австралии нашли недавно нашли новые, более заразные штаммы коронавируса.

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Вакцина от коронавируса