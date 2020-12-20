В Израиле начали массовую вакцинацию от Covid-19

Первыми прививки сделают медицинским работникам.
В Израиле 20 декабря начали массовую вакцинацию от коронавируса, первым прививку сделал лидер государства Биньямин Нетаньяху.
Как сообщает израильское издание Haaretz, в госпитале вблизи Тель-Авива сразу после президента прививку сделал глава министерства здравоохранения страны. Весь процесс транслировали по телевидению в прямом эфире.
Уточняется, что в Израиле приняли решение использовать вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. В стране уже есть 500 тысяч доз данных вакцин.
Согласно планам, сначала будут прививать работников сферы медицины, людей старше 60 лет и людей с опасными заболеваниями. Кроме того, в первую очередь привьют чиновников, а затем - обыкновенных граждан.
Несмотря на массовую вакцинацию, Нетаньяху рассказал об ужесточении в государстве коронавирусных ограничений. Глава государства заявил о необходимости закрыть авиационное сообщение, потому что в Нидерландах, Британии и Австралии нашли недавно нашли новые, более заразные штаммы коронавируса.
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Вакцина от коронавируса
Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса. Стало известно, кто получил первую прививку.
В США также стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Американцы начали получать прививки уже с понедельника, 14 декабря. На старте программы прививки смогут получить около трех миллионов человек.
Американская биотехнологическая компания Moderna полностью уничтожила 400 тысяч доз недавно произведенной собственной вакцины от коронавируса в связи с проблемами, которые возникли в процессе создания препарата.
У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция.