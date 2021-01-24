В Израиле обнаружили новый опасный штамм коронавируса

Израиль "атакует" новый штамм коронавируса / pixabay

В Израиле выявили новую мутацию коронавируса COVID-19, которая может представлять особую опасность.

О существовании нового опасного штамма говорится в отчете Управления военной разведки Израиля, сообщает турецкое агентство Anadolu.

В документе отмечается, что новая мутация обладает более высокой скоростью распространения среди населения.

В связи с этим все, кто приезжает в Израиль из других стран, должны быть повторно помещены на карантин.

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Кроме того, в ближайшее время премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с Минздравом страны и Советом национальной безопасности при правительстве возможность закрытия аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве на две недели.

Накануне в Германии медики сумели обнаружить новый штамм коронавируса COVID-19 ‒ на этот раз родом из Бразилии.

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Врачи утверждают, что новый вариант COVID-19 гораздо легче распространяется и несет в себе более высокий риск повторного заражения.

Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: