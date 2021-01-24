В Израиле обнаружили новый опасный штамм коронавируса

Новая мутация обладает более высокой скоростью распространения среди населения.
В Израиле выявили новую мутацию коронавируса COVID-19, которая может представлять особую опасность.
О существовании нового опасного штамма говорится в отчете Управления военной разведки Израиля, сообщает турецкое агентство Anadolu.
В документе отмечается, что новая мутация обладает более высокой скоростью распространения среди населения.
В связи с этим все, кто приезжает в Израиль из других стран, должны быть повторно помещены на карантин.
Читайте такжеВакцинация от коронавируса: инфекционист сделала важное предупреждение украинцам
Кроме того, в ближайшее время премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с Минздравом страны и Советом национальной безопасности при правительстве возможность закрытия аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве на две недели.
Накануне в Германии медики сумели обнаружить новый штамм коронавируса COVID-19 ‒ на этот раз родом из Бразилии.
Читайте такжеКоронавирус в Украине стал опаснее: врач назвала новые симптомы
Врачи утверждают, что новый вариант COVID-19 гораздо легче распространяется и несет в себе более высокий риск повторного заражения.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.