Мужчине сделали прививку препаратом Pfizer, через два часа он скончался.
В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации от нового коронавируса.
В министерстве заявили, что этот мужчина ранее страдал от сердечных приступов. Глава Минздрава Чези Леви уточнил, что началось расследование инцидента, сообщает JerusalemPost.
По информации, мужчине сделали прививку препаратом Pfizer около 8:30 в клинике Клалит. Он оставался в учреждении, как обычно, в течение короткого периода, чтобы убедиться, что у него нет побочных эффектов. Когда он почувствовал себя хорошо, его выписали из клиники.
Леви отметил, что первоначальные результаты не показывают связи между смертью мужчины и его вакцинацией.
В издании отметили, что когда Pfizer представила свои данные по безопасности Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США еще в начале декабря, было обнаружено, что двое участников испытания умерли после вакцинации. У одного из погибших был ослабленный иммунитет, что означало, что иммунная защита человека была низкой.
В то время израильская ассоциация Midaat отреагировала на отчет о смертях, объяснив, что, когда вакцины вводят группам риска, "могут быть печальные случаи, но из этого не следует делать вывод о безопасности вакцины".
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.