В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина / Reuters

В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации от нового коронавируса.

В министерстве заявили, что этот мужчина ранее страдал от сердечных приступов. Глава Минздрава Чези Леви уточнил, что началось расследование инцидента, сообщает JerusalemPost.

По информации, мужчине сделали прививку препаратом Pfizer около 8:30 в клинике Клалит. Он оставался в учреждении, как обычно, в течение короткого периода, чтобы убедиться, что у него нет побочных эффектов. Когда он почувствовал себя хорошо, его выписали из клиники.

Леви отметил, что первоначальные результаты не показывают связи между смертью мужчины и его вакцинацией.

В издании отметили, что когда Pfizer представила свои данные по безопасности Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США еще в начале декабря, было обнаружено, что двое участников испытания умерли после вакцинации. У одного из погибших был ослабленный иммунитет, что означало, что иммунная защита человека была низкой.

В то время израильская ассоциация Midaat отреагировала на отчет о смертях, объяснив, что, когда вакцины вводят группам риска, "могут быть печальные случаи, но из этого не следует делать вывод о безопасности вакцины".

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