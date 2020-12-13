В Израиле стартуют испытания вакцины от COVID-19: когда начнется массовое применение

В Израиле разработали вакцину Brilife от коронавируса / Фото Reuters

В Израиле в ближайшие дни начнется второй этап испытания на добровольцах вакцины Brilife от коронавируса.

Израильская вакцина разработана Институтом биологических исследований. Во втором этапе испытаний примут участие 960 человек старше 18 лет, сообщает Newsru.co.il.

На первом этапе испытаний, которые проводились в двух больницах принимали участие 80 добровольцев.

Доктор Эрез Баренбойм, гендиректор больницы Ассута в Ашдоде, сообщил, что участники испытаний вакцины Brilife смогут узнать, получили ли они плацебо. Добровольцы, получившие плацебо, смогут сделать прививку от коронавируса вакциной компании Pfizer.

По мнению профессора Баренбойма, добровольцам, получившим Brilife, нет необходимости в дополнительной вакцинации, так как у них должны появиться антитела к вирусу.

Читайте такжеВакцина РФ от COVID-19 в Украине: экс-министр сделал неожиданное заявлениеИзраильские больницы конкурируют за количество добровольцев. Каждая больница получит в зависимости от числа добровольцев от 2,5 до 4,5 миллионов шекелей.

Сами добровольны должны получить от 5 до 6,5 тысяч шекелей в зависимости от количества доз вакцины.

На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле 2021 года, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцах. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.

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