В Израиле стартуют испытания вакцины от COVID-19: когда начнется массовое применение

Во втором этапе испытаний примут участие 960 человек.
В Израиле в ближайшие дни начнется второй этап испытания на добровольцах вакцины Brilife от коронавируса.
Израильская вакцина разработана Институтом биологических исследований. Во втором этапе испытаний примут участие 960 человек старше 18 лет, сообщает Newsru.co.il.
На первом этапе испытаний, которые проводились в двух больницах принимали участие 80 добровольцев.
Доктор Эрез Баренбойм, гендиректор больницы Ассута в Ашдоде, сообщил, что участники испытаний вакцины Brilife смогут узнать, получили ли они плацебо. Добровольцы, получившие плацебо, смогут сделать прививку от коронавируса вакциной компании Pfizer.
По мнению профессора Баренбойма, добровольцам, получившим Brilife, нет необходимости в дополнительной вакцинации, так как у них должны появиться антитела к вирусу.
Читайте такжеВакцина РФ от COVID-19 в Украине: экс-министр сделал неожиданное заявлениеИзраильские больницы конкурируют за количество добровольцев. Каждая больница получит в зависимости от числа добровольцев от 2,5 до 4,5 миллионов шекелей.
Сами добровольны должны получить от 5 до 6,5 тысяч шекелей в зависимости от количества доз вакцины.
На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле 2021 года, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцах. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.
Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.