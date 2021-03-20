В Кабмине анонсировали важное решение по транспорту в "красной" зоне

В правительстве намерены урегулировать работу общественного транспорта.
В Кабинете министров заявили о планах по пересмотру ограничения в работе общественного транспорта в "красной" зоне карантина.
Об этом идет речь в решении Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, опубликованном пресс-службой Кабинета министров.
Для этого соответствующие поручения уже даны Мининфраструктуры вместе с Минздравом, говорится в сообщении.
"Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - добавили в Кабмине.
Действующие условия работы транспорта в "красной" зоне карантина:
В период действия ограничений красной зоны разрешается перевозка пассажиров:
- легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
- служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
- спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
- спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 марта приняла решение ввести с 23 марта в Киеве и Одесской области красный уровень эпидемической опасности из-за коронавируса.
Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине было выявлено 15 тыс. 292 новых больных COVID-19, среди которых 797 детей и 367 медработников.
- Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 4 тыс. 369 человек, умерли - 260 человек, 3 тыс. 374 пациента выписаны из больницы, выздоровели - 5 тыс. 191 человек; было проведено тестирований - 114 тыс. 719.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 535 тыс. 218 человек, выздоровели - 1 млн 253 тыс. 972 человек, умерли - 29 тыс. 775 человек, проведено ПЦР-тестов - 7 млн 624 тыс. 537.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.