В Кабмине анонсировали важное решение по транспорту в "красной" зоне

В работе транспорта в "красной" зоне ожидаются изменения / УНИАН

В Кабинете министров заявили о планах по пересмотру ограничения в работе общественного транспорта в "красной" зоне карантина.

Об этом идет речь в решении Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, опубликованном пресс-службой Кабинета министров.

Для этого соответствующие поручения уже даны Мининфраструктуры вместе с Минздравом, говорится в сообщении.

"Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - добавили в Кабмине.

Действующие условия работы транспорта в "красной" зоне карантина:

В период действия ограничений красной зоны разрешается перевозка пассажиров:

легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,

служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,

спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,

спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 марта приняла решение ввести с 23 марта в Киеве и Одесской области красный уровень эпидемической опасности из-за коронавируса.

Коронавирус в Украине: