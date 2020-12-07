В Кабмине назвали ограничения в работе общественного транспорта во время локдауна

Олег Немчинов прокомментировал работу транспорта во время локдауна / УНИАН

Министр Кабинета министров Олег Немчинов прокомментировал режим работы общественного транспорта в Украине в период полного локдауна.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, общественный транспорт во время локдауна, который предлагается ввести в начале января следующего года, будет работать со значительными ограничениями.

По его словам, в случае введения локдауна, для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

Отвечая на вопрос о работе общественного транспорта и междугороднего сообщения в условиях, когда многие пассажиры игнорируют масочный режим, Немчинов сказал: "От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В данном случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили..., то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями - с использованием исключительно сидячих мест".

"Вы вспомните начало карантина в Украине, и проблемой был подъезд медиков, подъезд работников, которые остаются работать (при локдауне, - ред). В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест разрешить пользование общественным транспортом, а также межрайонное и межобластное сообщение", - добавил Немчинов.

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