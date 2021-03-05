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В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине

5 марта 2021, 04:30
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Решение о карантинных ограничениях будет зависеть от показателей по регионам, подчеркнул Олег Немчинов.

карантин, локдаун
В Украине могут снова ввести локдаун / УНИАН

Министр Кабинета министров Олег Немчинов прокомментировал ситуацию с введением новых карантинных ограничений в Украине.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, на сегодня в Украине нет ни одной зеленой зоны карантина после того, как Минздрав накануне обновил информацию о карантинных зонах.

По его словам, решение о ужесточениии карантинных ограничений будет зависеть от показателей по регионам, а эффективность введения "красных зон" будет ясна уже через неделю.

"После этого будем принимать решение. Кроме того, конечно, будет продолжаться вакцинация. И будем ожидать, что будем производить коллективный иммунитет путем вакцинации в первую очередь уязвимых групп населения", — сказал министр Кабмина.

Он также не исключил, что вскоре в Украине все "оранжевые" зоны карантина могут стать стать "красными" зонами.

"Решение принимается по представлению областной ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.), степень карантина определяется Государственной комиссией ТЭБ и ЧС", — добавил Немчинов.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса. Он не исключил введения жесткого локдауна.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 тыс. 057 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 611 детей и 388 медработников.
  • За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 271 человека, выздоровели - 4 тыс. 837, умерли - 194. Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 374 тыс. 762 человек, выписаны - 1 млн 186 тыс. 873, умерли - 26 тыс. 591.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
Олег Немчинов карантин в Украине локдаун
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