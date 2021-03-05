В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине

В Украине могут снова ввести локдаун / УНИАН

Министр Кабинета министров Олег Немчинов прокомментировал ситуацию с введением новых карантинных ограничений в Украине.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, на сегодня в Украине нет ни одной зеленой зоны карантина после того, как Минздрав накануне обновил информацию о карантинных зонах.

По его словам, решение о ужесточениии карантинных ограничений будет зависеть от показателей по регионам, а эффективность введения "красных зон" будет ясна уже через неделю.

"После этого будем принимать решение. Кроме того, конечно, будет продолжаться вакцинация. И будем ожидать, что будем производить коллективный иммунитет путем вакцинации в первую очередь уязвимых групп населения", — сказал министр Кабмина.

Он также не исключил, что вскоре в Украине все "оранжевые" зоны карантина могут стать стать "красными" зонами.

"Решение принимается по представлению областной ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.), степень карантина определяется Государственной комиссией ТЭБ и ЧС", — добавил Немчинов.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса. Он не исключил введения жесткого локдауна.

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