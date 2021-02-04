В Кабмине назвали условие возобновления путешествий по Евросоюзу

Вакцина от коронавируса является новым безвизом, утверждает Ольга Стефанишина.
Реализация процедуры вакцинации от COVID-19 поспособствует смягчению ограничений, связанных с пересечением границ. Именно поэтому важно, чтобы она была массовой. При этом Украина продолжает вести переговоры с ЕС по поводу введения сертификатов вакцинации, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН.
По ее словам, вакцина от коронавируса фактически является новым безвизовым режимом. На Западе надеются, что противовирусная прививка поспособствует скорейшему открытию границ между странами. Украина ведет диалог с Евросоюзому по вопросу введения сертификатов вакцинации.
"Не секрет, что вакцина - это новый безвиз. Именно с вакциной международные организации и западные страны связывают либерализацию движения, возвращение к нормальному образу жизни и коммуникации. Мы уже в этом диалоге с ЕС, мы знаем, что происходит каждый день, ведем коммуникацию с государствами-членами, и не будем здесь отставать", - сказала Стефанишина.
Также она подчеркнула, что уже с апреля ожидается стабилизация ситуации с вакцинацией, а "вакцинационный хайп" пойдет на спад. Именно прививочную процедуру рассматривают на Западе как главный фактор возвращения к нормальной жизни.Читайте такжеУгроза безвизу и ассоциации: как изменятся отношения Украины с Европой
Паспорт вакцинации от COVID-19
- По причине начала вакцинации против коронавирусной инфекции и дальнейшей борьбы с вирусом, в таких странах, как Венгрия, Дания, Россия и Польша приняли решение о выдаче специальных документов, которые подтверждают прохождение гражданином процедуры вакцинации от коронавируса.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что ковид-паспорта могут появиться в Украине только после того, как пройдет массовая вакцинация.
- 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что во время ограниченного доступа к вакцине в Украине не будут обязательными подобные документы. Однако государство собирается выдавать документы о прохождении вакцинации от COVID-19 гражданам, которые собираются за границу.