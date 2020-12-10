В Кабмине объяснили ситуацию с работой транспорта во время жесткого карантина в Украине

Кабмин принял решение не останавливать транспорт из-за работников критической инфраструктуры / УНИАН

Власти приняли решение не останавливать работу общественного транспорта на период жесткого карантина в Украине. В Кабмине полагают, что работники критической инфраструктуры должны иметь возможность добираться до места своей работы. Авиаперевозки не запрещают по причине высокого уровня контроля соблюдения карантинных ограничений на борту самолета.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Украина 24, комментируя введение новых противоэпидемиологических ограничений на территории страны.

По его словам, из-за остановки работы общественного транспорта в адрес властей еще весной было достаточно много замечаний. Работники критической инфраструктуры не могли добраться на место своей работы. Поэтому сейчас правительство решило полностью не запрещать пассажирские перевозки.Читайте такжеОстановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в Украине

"Мы хорошо помним остановку экономики весной, и больше всего нареканий было по поводу того, что люди, которые поддерживали экономику, а также медработники, работники органов госвласти, правоохранители не имели возможности добраться на работу", - сказал Немчинов.

Также он добавил, что авиасообщение не прекращают, так как именно в этой сфере наиболее тщательно контролируется соблюдение профилактических мер.

"Если говорить об авиаперевозках, они безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго соблюдается социальная дистанция", - подчеркнул чиновник.

Карантин в Украине