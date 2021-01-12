Удар по бизнесу: в Кабмине отреагировали на призыв продлить локдаун в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов мог поторопиться с выводами по поводу продления локдауна, считает Александр Ткаченко.
Для продления усиленного карантина в Украине после 24 января должны появиться четкие основания. Такой шаг может нанести серьезный удар по сфере культуры и украинскому бизнесу.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во вторник, 12 января, на своем канале в Telegram в ответ на заявление главы Минздрава Максима Степанова о необходимости пролонгации жесткого карантина в Украине.
По его словам, Максим Степанов мог поторопиться с выводами о продлении карантина после 24 января, так как действующий противоэпидемиологический режим работает только 5 дней. Кроме того, для такого решения, которое может нанести серьезный урон креативной сфере и бизнесу, нужны серьезные основания.
"Хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для этого. Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу", - считает Ткаченко.Читайте такжеПродление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условие
Также он добавил, что при таких условиях Минкульт не поддержит вопрос продления локдауна в Украине.
"Если такая дискуссия будет поднята на Правительстве, в таких условиях - МКИП ее не поддержит", - подчеркнул министр.
Карантин в Украине
- Кабинет министров 9 декабря принял решение о запуске с 8 по 24 января усиленного карантина по всей территории Украины с целью недопущения начала циркуляции второй волны коронавирусной инфекции в стране.
- В связи с карантином в Украине действуют определенные запреты. В частности, на период усиленных противоэпидемиологических мер запрещена работа кафе, ресторанов, учебных заведений (кроме садиков), непродовольственных рынков, фитнес-залов, ТРЦ и предприятий, деятельность которых приостанавливает государство в связи с карантином.
- Глава Минздрава Максим Степанов 12 января призвал к продлению усиленного карантина в Украине после 24 января. По его словам, причиной тому являются последствия новогодних праздников и зимний сезон заболевания гриппом.