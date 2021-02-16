В Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантина

В Украине введут адаптивный карантин / УНИАН

В среду, 17 февраля, на заседании Кабинета министров Украины правительство рассмотрит возможность возвращения к адаптивному карантину в стране, с делением регионов на четыре зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

"О финальных критериях и параметрах постановления, которое будет завтра принято, сейчас некорректно говорить, так как еще продолжаются дискуссии и обсуждение. Уверен, что завтра будет детально рассказано все об адаптивном карантине. Речь идет о введении четырех зон", - говорит народный депутат и представитель правительства в ВР Василий Мокан, передает телеканал Украина 24.

По словам Мокана, планируется продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине еще на два месяца, то есть до мая, но с разделением на разные зоны.

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По умолчанию будут действовать ограничения желтой зоны, но в случае увеличения количества зараженных коронавирусом будут применятся ограничения оранжевой зоны с соответствующими решениями региональных комиссий.

А вот красную зону предполагают вводить в случае сильной нагрузки на медицинскую систему, она предполагает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна.

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В то же время зеленая зона подразумевают полную отмену ограничений и возвращение к нормам жизни до карантина.

Как рассказал Мокан, адаптивный карантин, который планируют ввести, будет, за исключением некоторых нюансов, и будет похож на предыдущий адаптивный карантин.

При этом, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство не будет вводить жесткие карантинные ограничения до "апреля-мая" 2021 года.

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