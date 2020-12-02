В Кабмине раскрыли детали локдауна в Украине

Остановят ли междугородний транспорт во время локдауна / УНИАН

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, планируют ли закрывать междугородное и международное сообщение.​ По его словам, в случае повторного введения в Украине локдауна, власти пока не намерены прерывать междугороднее или международное сообщение.

"Если будут приниматься решения о дополнительных карантинных ограничениях, насколько я видел заключения экспертов, то об остановке междугородного или международного транспорта речь не идет", – рассказал Немчинов, передает Украина 24.

Отметим, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий​ заявил, что локдаун в Украине введут, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам.

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