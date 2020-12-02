В Кабмине раскрыли детали локдауна в Украине

Как будет работать междугороднее или международное сообщение во время возможного локлауна.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, планируют ли закрывать междугородное и международное сообщение. По его словам, в случае повторного введения в Украине локдауна, власти пока не намерены прерывать междугороднее или международное сообщение.
"Если будут приниматься решения о дополнительных карантинных ограничениях, насколько я видел заключения экспертов, то об остановке междугородного или международного транспорта речь не идет", – рассказал Немчинов, передает Украина 24.
Отметим, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что локдаун в Украине введут, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Общественный транспорт во время локдауна в Украине тоже пока не планируют останавливать. Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему в правительстве не видят смысла в таких ограничениях.
- В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий допускал, что из-за ужесточения карантинных ограничений в общественном транспорте могут ввести определенные ограничения.
- По информации источников, в Кабмине уже согласовали вопрос усиления карантину. Ориентировочные сроки – с 23 декабря по 15 января.
Автор: Мария Тупик