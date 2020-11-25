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В Кабмине раскрыли планы по жесткому карантину в Украине

25 ноября 2020, 18:25

Над вопросами по усилению карантинных мер на новогодние праздники будут работать специалисты.

коронавирус, карантин
Власти обещают предупредить украинцев перед усилением карантина в Украине / Фото Reuters

Правительство намерено предупредить украинцев в случае ужесточения карантина в Украине на Новый год и Рождество. Власти планируют заранее подготовиться к возможному введению усиленных противоэпидемиологических мероприятий.

Как заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в ходе своего брифинга в среду, 25 ноября, сейчас власти анализируют показатели эффективности карантина выходного дня и оценивают ситуацию с возможным ужесточением профилактических мер на новогодние праздники.

По его словам, если решение о тотальном локдауне в Украине все-таки будет принято, украинцев заранее об этом предупредят.

"Мы прекрасно понимаем, что могут быть своеобразные ограничения во время цикла новогодних и рождественских праздников. Я думаю, что специалисты отработают эти предложения, и мы сможем их представить в случае необходимости, чтобы и граждане, и бизнес были заранее готовы", - подчеркнул Немчинов.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий

Карантин в Украине

Кабмин Рождество Новый год новости Украины коронавирус в Украине Олег Немчинов карантин в Украине
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