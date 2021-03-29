В Кабмине рассказали, какие пенсии ожидают ФОПов

Большинство ФОПов могут рассчитывать на пенсию в размере 1769 грн - Минсоцполитики/ УНИАН

Большинство ФОПов платят взносы с минимальной зарплаты. Поэтому такие граждане смогут рассчитывать только на минимальную пенсию (с 1 декабря 2020 года – 1769 грн, - ред.). Физические лица-предприниматели могут платить больший взнос, однако этого не происходит, сказала в интервью РБК-Украина министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, физические лица-предприниматели платят взносы с минимальной заработной платы и смогут в будущем получать только минимальную пенсию. Однако и здесь все зависит от стажа.

"Большинство ФОПов уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой – ФОПы платят минимум, таким образом просто "покупая" себе стаж", - утверждает Лазебная.

Также она добавила, что ФОПы могут оплачивать выплаты больше, чем с минимальной зарплаты. Но этого не происходит. В новом законопроекте физическим лицам-предпринимателям предложат присоединиться к системе накопительных пенсий на добровольной основе.Читайте такжеВзбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям

"Но сегодня в депутатском законопроекте, с которым мы работаем, речь идет о том, что ФОПы будут участвовать в обязательном накопительном уровне добровольно. И тогда какой у человека выбор? Или платить минимальный взнос и быть на минимальной пенсии или добровольно платить больше", - подчеркнула Лазебная.

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