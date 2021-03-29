В Кабмине рассказали, какие пенсии ожидают ФОПов

Большинство физических лиц-предприниматели могут рассчитывать только на минимальную пенсию, сказала Марина Лазебная.
Большинство ФОПов платят взносы с минимальной зарплаты. Поэтому такие граждане смогут рассчитывать только на минимальную пенсию (с 1 декабря 2020 года – 1769 грн, - ред.). Физические лица-предприниматели могут платить больший взнос, однако этого не происходит, сказала в интервью РБК-Украина министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, физические лица-предприниматели платят взносы с минимальной заработной платы и смогут в будущем получать только минимальную пенсию. Однако и здесь все зависит от стажа.
"Большинство ФОПов уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой – ФОПы платят минимум, таким образом просто "покупая" себе стаж", - утверждает Лазебная.
Также она добавила, что ФОПы могут оплачивать выплаты больше, чем с минимальной зарплаты. Но этого не происходит. В новом законопроекте физическим лицам-предпринимателям предложат присоединиться к системе накопительных пенсий на добровольной основе.Читайте такжеВзбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям
"Но сегодня в депутатском законопроекте, с которым мы работаем, речь идет о том, что ФОПы будут участвовать в обязательном накопительном уровне добровольно. И тогда какой у человека выбор? Или платить минимальный взнос и быть на минимальной пенсии или добровольно платить больше", - подчеркнула Лазебная.
ФОП в Украине – новости
- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 21 марта заявил, что в зависимости от карантинных ограничений в Украине снова могут запустить программу финансовой помощи ФОПам на сумму в 8 тысяч гривен.
- Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сказал, что физические лица-предприниматели могут получить больше, чем 8 тысяч гривен материальной помощи за счет дополнительных компенсаций от местных бюджетов.
- На прошлой неделе во многих городах Украины прошли акции протестов ФОПов против усиления карантинных ограничений. Предприниматели утверждают, что от ужесточения профилактических мероприятий больше всего страдает малый и средний бизнес.