В Кабмине рассказали, когда стартует вакцинация спортсменов

На Олимпийских играх не будет обязательного условия относительно того, чтобы только вакцинированные спортсмены принимал участие в соревнованиях.
Вакцинация спортсменов на территории Украины стартует уже в апреле - Минздрав предоставил квоту на вакцины от коронавируса, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью Укринформу.
По его словам, вакцинация спортсменов начинается "вовремя".
Министр подчеркнул, что на Олимпийских играх не будет обязательного условия относительно того, чтобы только вакцинированные спортсмены принимал участие в соревнованиях. Вакцинация - это личное желание каждого спортсмена.
"Мы обратились в Минздрав и договорились, что будет квота на вакцины. Сейчас мы собрали информацию: кто желает вакцинироваться, кто есть сейчас в стране, кто желает вакцинироваться позже. В апреле-месяце мы планируем начать вакцинировать наших спортсменов. Это вовремя, и мы начинаем это делать", - сказал Гутцайт.
Проблемы с вакциной AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:
- Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Сначала агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- В начале апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.
- В Украине используют вакцину от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.