В Кабмине рассказали, когда стартует вакцинация спортсменов

В апреле начнут прививать спортсменов в Украине / Reuters

Вакцинация спортсменов на территории Украины стартует уже в апреле - Минздрав предоставил квоту на вакцины от коронавируса, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью Укринформу.

По его словам, вакцинация спортсменов начинается "вовремя".

Министр подчеркнул, что на Олимпийских играх не будет обязательного условия относительно того, чтобы только вакцинированные спортсмены принимал участие в соревнованиях. Вакцинация - это личное желание каждого спортсмена.

"Мы обратились в Минздрав и договорились, что будет квота на вакцины. Сейчас мы собрали информацию: кто желает вакцинироваться, кто есть сейчас в стране, кто желает вакцинироваться позже. В апреле-месяце мы планируем начать вакцинировать наших спортсменов. Это вовремя, и мы начинаем это делать", - сказал Гутцайт.

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