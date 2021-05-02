В Кабмине рассказали, сколько Украина получила вакцин от COVID-19

Украина в мае ожидает новых поставок вакцины от коронавируса / Reuters

Украине в целом удалось получить уже более 1,6 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции. Полученный препарат CoronaVac уже распределен среди маломобильных групп населения, социальных работников и педагогов. Государству уже удалось выйти на показатель более 70 тысяч прививок от коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что кампания по вакцинации населения от COVID-19 активно продвигается. В мае государство ожидает новых поставок вакцины и увеличения показателей по числу вакцинированных лиц.Читайте такжеЭксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире

"В целом количество уже поставленных в Украину вакцин составило более 1,6 млн доз. Как и было обещано, кампания вакцинации ускоряется. На этой неделе нам удалось выйти на более чем 70 тыс. прививок в день. В мае мы ожидаем больше поставок, и соответственно – увеличения суточного количества вакцинированных", - подчеркнул премьер-министр.

Вакцинация от коронавируса в Украине