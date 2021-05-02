В Кабмине рассказали, сколько Украина получила вакцин от COVID-19

Государству удалось выйти на показатель более 70 тысяч прививок от коронавируса в день, утверждает Денис Шмыгаль.
Украине в целом удалось получить уже более 1,6 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции. Полученный препарат CoronaVac уже распределен среди маломобильных групп населения, социальных работников и педагогов. Государству уже удалось выйти на показатель более 70 тысяч прививок от коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что кампания по вакцинации населения от COVID-19 активно продвигается. В мае государство ожидает новых поставок вакцины и увеличения показателей по числу вакцинированных лиц.Читайте такжеЭксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире
"В целом количество уже поставленных в Украину вакцин составило более 1,6 млн доз. Как и было обещано, кампания вакцинации ускоряется. На этой неделе нам удалось выйти на более чем 70 тыс. прививок в день. В мае мы ожидаем больше поставок, и соответственно – увеличения суточного количества вакцинированных", - подчеркнул премьер-министр.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Официально вакцина от COVID-19 появилась в Украине 23 февраля. Первым препаратом стала вакцина CoviShield – аналог британско-шведской вакцины Astra Zeneca.
- Стартовала вакцинация от коронавируса в Украине 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам, после чего началась вакцинация участников ООС на Донбассе.
- 18 апреля в Украину привезли вакцину Pfizer. Государству удалось получить 117 тысяч доз препарата. До этого Киев договорился о контрактных поставках 10 миллионов доз вакцины Pfizer.
- 30 апреля Украина получила 500 тысяч доз китайского препарата CoronaVac. В Минздраве анонсировали получение новых вакцин от коронавируса еженедельно.
- 1 мая стало известно, что Украина получит еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Таким образом, государство законтрактовало 20 миллионов доз препарата американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.