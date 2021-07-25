В кафе и кинотеатр – только с прививкой от COVID-19: Минздрав предупредил о новом локдауне в Украине

Кафе и кинотеатры во время локдауна в Украине могут стать доступными только для тех, кто сделал прививку от коронавируса - Кузин / УНИАН

Власти рассматривают возможность введения ряда привилегий на период жесткого карантина в Украине для лиц, которые сделали прививку от коронавируса. Речь идет о допуске таких людей в заведения развлекательной сферы по специальному QR-коду, который можно будет получить в приложении Дия. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В интервью изданию Апостроф он рассказал о том, что подобные вопросы, связанные со смягчением карантина для вакцинированных, будет решать Кабинет министров. Может появиться так называемый "внутренний коронавирусный паспорт", с помощью которого можно будет посещать кафе или кинотеатры в условиях локдауна.

Читайте такжеДопуск в кафе, рестораны и ТРЦ – только для тех, кто с прививкой: в Минздраве предупредили украинцев"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дия", подтверждающий факт прививки против COVID-19", - сказал Кузин.

Также он добавил, что власти изучают возможность разрешить в таких условиях работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, сделавшие прививку от коронавируса.

"Среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность позволить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые против COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - подчеркнул чиновник.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан говорил, что обязательной вакцинация от COVID-19 в Украине может стать в том случае, если такое решение будет принято главным санитарным врачом Игорем Кузиным.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко утверждал, что на данный момент государство не собирается запускать обязательную вакцинацию от коронавируса. При этом, по его словам, около 60% украинцев готовы добровольно сделать прививку.

В Украине 21 июля начался пятый этап вакцинации от COVID-19. Глава Минздрава Виктор Ляшко уточнил, что теперь прививку могут сделать все желающие, а записываться через приложение Дія больше не нужно.