В Канаде разрешили миксовать разные вакцины от коронавируса

Жители Канады, которые получили первую прививку вакциной AstraZeneca, могут сделать второй укол препаратами Pfizer и Moderna.
Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации (NACI) разрешит комбинировать при вакцинации препарат AstraZeneca с вакцинами Pfizer и Moderna. Решение комитет может озвучить в ближайшее время, пишет CBC со ссылкой на источники.
Жители Канады, которые получили первую прививку вакциной AstraZeneca, могут сделать второй укол препаратами Pfizer и Moderna без каких-либо опасений за свое здоровье.
Издание отмечает, что обновленное руководство NACI основано на результатах исследований, проведенных в Испании и Великобритании, которые показали, что смешивание и сочетание вакцин AstraZeneca и Pfizer является безопасным и эффективным для профилактики COVID-19.
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Данная рекомендация окажет существенное влияние на распространение вакцин в Канаде. В действующих рекомендациях NACI говорится, что серия прививок, начатая с AstraZeneca, должна быть продолжена той же вакциной, а вакцины с мРНК должны использоваться как взаимозаменяемые только в том случае, если первая доза недоступна или неизвестна.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред
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- В столице на базе Международного выставочного центра в выходные дни начал работать большой Центр вакцинации от COVID-19. А во Львове вакцинальный центр открывают на стадионе, который построили к Евро-2012.
- Минздрав договорился о покупке 1,9 млн доз китайского препарата CoronaVac. В конце марта в нашу страну прибыла первая партия вакцины – 215 тысяч доз. В конце апреля Украина получила еще 500 тысяч доз препарата CoronaVac.
- По данным Минздрава, вакцинировано от коронавируса в Украине по состоянию на 30 мая 2021 года уже 1 015 978 человек.