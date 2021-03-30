В Канаде выяснили, когда появляются тромбы после укола AstraZeneca

Тромбоз проявляется примерно у одного из 100 тысяч людей, привитых вакциной AstraZeneca / Reuters

Власти Канады временно приостановили в стране вакцинацию населения препаратом компании AstraZeneca. Как и в других странах, причиной стала угроза возникновения тромбов и летальных исходов.

В частности, запрет касается прививок для людей в возрасте до 55 лет. Об этом cообщает Associated Press.

Министерство здравоохранения Канады назвало эту паузу мерой предосторожности.

"Существует значительная неопределенность в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков", - сказал заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс.

Доктор Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в провинции Канады Манитобе сообщила, что тромбоз проявляется примерно у одного из 100 тысяч людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Как свидетельствуют данные, полученные на основе анализа итогов вакцинации целевой группы в рамках массовой кампании, обычно тромбы возникают между четвертым и двадцатым днями после укола.

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