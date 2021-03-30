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В Канаде выяснили, когда появляются тромбы после укола AstraZeneca

30 марта 2021, 07:49
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Власти Канады приостановили вакцинацию людей в возрасте до 55 лет препаратом AstraZeneca из-за угрозы возникновения тромбов и летальных исходов.

Вакцина AstraZeneca
Тромбоз проявляется примерно у одного из 100 тысяч людей, привитых вакциной AstraZeneca / Reuters

Власти Канады временно приостановили в стране вакцинацию населения препаратом компании AstraZeneca. Как и в других странах, причиной стала угроза возникновения тромбов и летальных исходов.

В частности, запрет касается прививок для людей в возрасте до 55 лет. Об этом cообщает Associated Press.

Министерство здравоохранения Канады назвало эту паузу мерой предосторожности.

"Существует значительная неопределенность в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков", - сказал заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс.

Доктор Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в провинции Канады Манитобе сообщила, что тромбоз проявляется примерно у одного из 100 тысяч людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Как свидетельствуют данные, полученные на основе анализа итогов вакцинации целевой группы в рамках массовой кампании, обычно тромбы возникают между четвертым и двадцатым днями после укола.

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Вакцина от коронавируса AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
  • При этом ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
  • Агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
  • Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
  • В частности, предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.
  • Тем временем США заподозрили, что AstraZeneca смухлевала с данными об испытаниях.
  • 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная. 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
  • 24 марта стали известны результаты судмедэкспертизы. В Минздраве сообщили, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.

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