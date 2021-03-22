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В КГГА назвали ограничения в метро и наземном транспорте в "локдаун"

22 марта 2021, 19:39
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В Киеве будут физически ограничивать число людей в транспорте, подчеркнул Николай Поворозник.

Метро
В КГГА уточнили условия работы метро во время карантина / УНИАН

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник рассказал детали работы пассажирского транспорта в Киеве во время карантинных ограничений.

Полиция и муниципальная охрана на время действия "красной зоны" карантина будут контролировать соблюдение числа пассажиров в наземном общественном транспорте и в метро, подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24.

Замглавы КГГА пояснил, что других вариантов, кроме физического ограничения количества людей в транспорте, на сегодняшний день нет.

"Иная ситуация с метрополитеном, это сделать очень сложно. Конечно, будут те или иные ограничения на вход по станциям, особенно центральным, но вместе с тем в первую очередь это сознательность пассажиров. Контроль будет обязательно, как в наземном транспорте, так и в метрополитене", - уточнил он.

Чиновник отметил, что представители муниципальной охраны совместно с Национальной полицией будут осуществлять контроль масочного режима в метрополитене.

"Такая же ситуация будет и в общественном транспорте, есть соответствующие подразделения Министерства инфраструктуры, которые должны обеспечить правила перевозки пассажиров с введением ограничений", - сказал он.

Кроме того, контроль будет как за перевозкой пассажиров, так и за обработкой транспорта, предупредил Поворозник.

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Работа транспорта во время карантина в Киеве:

  • Власти столицы заявили о том, что не будут останавливать работу общественного транспорта на время действия усиленных карантинных ограничений, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.
  • На заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА принято решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена.
  • Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.
новости Киева общественный транспорт Николай Поворозник Карантин в Киеве локдаун
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