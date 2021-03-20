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В КГГА не исключили остановку транспорта в локдаун и предупредили о коллапсе

20 марта 2021, 19:41
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Николай Поворозник анонсировал важное решение по транспорту в условиях "красной" зоны карантина.

карантин,транспорт
В КГГА хотят оставить работу общественного транспорта / УНИАН

Первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник рассказал о работе общественного транспорта в условиях "красной" зоны карантина.

Столичные власти считают, что несмотря на ужесточение карантина в Киеве, общественный транспорт в городе должен работать, написал он на своей странице в Facebook.

Заместитель главы КГГА напомнил, что на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Киев отнесли к "красной" зоне ограничений с 23 марта, но "красные" ограничения столица решила ввести еще 18 марта, и они начали действовать уже в субботу.

"Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято в понедельник, 22 марта. Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Остановка транспорта приведет к коллапсу в городе", - добавил Поворозник.

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Отметим, что накануне в Кабинете министров заявили о планах по пересмотру ограничения в работе общественного транспорта в "красной" зоне карантина.

Действующие условия работы транспорта в "красной" зоне карантина:

В период действия ограничений красной зоны разрешается перевозка пассажиров:

  • легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
  • служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
  • спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
  • спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Коронавирус в Киеве:

  • В столице за прошедшие сутки выявили 1 тыс. 070 больных COVID-19, 19 человек умерли.
  • Всего за период пандемии в городе 3 тыс. 34 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 152 тыс. 203.
  • В больницы были госпитализированы 126 пациентов. Выздоровел за прошедшие сутки 541 человек. Всего коронавирус преодолели 101 тыс. 345 киевлян.
  • Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (191), Дарницком (177) и Оболонском (143) районах.
новости Киева общественный транспорт Карантин в Киеве локдаун
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