В КГГА пояснили, как получить спецпропуск на транспорт - инструкция

В Киеве вводят спецпропуска на транспорт в локдаун / УНИАН

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник прокомментировал порядок выдачи спецпропусков для проезда в общественном транспорте в период ужесточения карантина в столице.

Как подчеркнул он в эфире ТСН, 1 апреля будет утвержден порядок получения пропусков для трнаспорта.

Он уточнил, что их получат, в первую очередь, работники критической инфраструктуры: медицины, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также социальные работники, спасатели, военные и полицейские.

"Перевозить пассажиров будет общественный транспорт, с 5 апреля он переходит в специальный режим работы", - рассказал чиновник.

Первый замглавы КГГА отметил, что вся транспортная инфраструктура города будет работать, но только для пассажиров со специальными пропусками.

Он сообщил, что предприниматели будут получать пропуска в департаменте предпринимательства городской администрации, а медицинской отрасли - в департаменте медицины в районных администрациях.

"У нас уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация будет опубликована. За три дня мы сможем обеспечить пропусками всех, кто с утра 5 апреля должен выйти на работу для обеспечения жизнедеятельности города", - добавил Поворозник.

Для того чтобы получить спецпропуск для проезда в общественном транспорте руководитель предприятия или организации должен прислать письмо для директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского горсовета.

В письме необходимо будет указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

еквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района. Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения запроса.

При этом в КГГА отметили, что количество спецпропусков ограничено, а заявления от физических лиц приниматься не будут. Также в ведомстве подчеркнули, что оплата проезда будет осуществляться на общих основаниях.

Письма с заявлением на получение спецпропуска на транспорт необходимо подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж, или на электронную почту: [email protected]

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