В КГГА пояснили, как получить спецпропуск на транспорт - инструкция

В Киеве утвердят порядок получения пропусков для проезда в общественном транспорте.
Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник прокомментировал порядок выдачи спецпропусков для проезда в общественном транспорте в период ужесточения карантина в столице.
Как подчеркнул он в эфире ТСН, 1 апреля будет утвержден порядок получения пропусков для трнаспорта.
Он уточнил, что их получат, в первую очередь, работники критической инфраструктуры: медицины, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также социальные работники, спасатели, военные и полицейские.
"Перевозить пассажиров будет общественный транспорт, с 5 апреля он переходит в специальный режим работы", - рассказал чиновник.
Первый замглавы КГГА отметил, что вся транспортная инфраструктура города будет работать, но только для пассажиров со специальными пропусками.
Он сообщил, что предприниматели будут получать пропуска в департаменте предпринимательства городской администрации, а медицинской отрасли - в департаменте медицины в районных администрациях.
"У нас уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация будет опубликована. За три дня мы сможем обеспечить пропусками всех, кто с утра 5 апреля должен выйти на работу для обеспечения жизнедеятельности города", - добавил Поворозник.
Для того чтобы получить спецпропуск для проезда в общественном транспорте руководитель предприятия или организации должен прислать письмо для директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского горсовета.
В письме необходимо будет указать:
- название предприятия;
- обоснование необходимости получения спецпропусков;
- обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
- еквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района. Киева;
- контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
Контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения запроса.
При этом в КГГА отметили, что количество спецпропусков ограничено, а заявления от физических лиц приниматься не будут. Также в ведомстве подчеркнули, что оплата проезда будет осуществляться на общих основаниях.
Письма с заявлением на получение спецпропуска на транспорт необходимо подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж, или на электронную почту: [email protected]
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Ужесточение карантина в Киеве:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.