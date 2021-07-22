В КГГА прокомментировали ситуацию с больными штаммом коронавируса "Дельта"

Коронавирус Дельта уже в Киеве / Facebook

В четверг, 22 июля, появилась информация о случаях заражения индийским штаммом коронавируса в Киеве. Как сообщалось, у шести пациентов Александровской больницы столицы подтвердилось инфицирование штаммом "Дельта".

Ситуацию прокомментировали в КГГА и более подробно рассказали о больных.

Как пишет "Сегодня", по словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, больным "Дельтой" от 21 до 73 лет. Часть из них приехали из России. На данный момент их состояние средней и тяжелой степени тяжести. Клиническая картина характеризуется высокой температурой и дыхательной недостаточностью, однако при этом не отличается от обычных больных с коронавирусом.

Специалисты устанавливают всех контактных лиц, с которыми общались пациенты для дальнейшего наблюдения за их состоянием.

"На сегодняшний день границы открыты, в том числе в Турцию и Европу. В разгаре сезон отпусков. Все ездят на отдых. Люди пересекаются в разных аэропортах, самолетах, отелях на курорте. А когда они возвращаются домой, есть большая вероятность в том, что этот штамм будет попадать в Украину", - отметил чиновник.

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Также он заверил, что мест в больницах будет достаточно в любом случае. Только в Киеве к приему больных штаммом "Дельта" готовы 23 медучреждения и более 5,6 тысячи коек.

Кроме этого, Поворозник подчеркнул, что единственный способ остановить коронавирус - это коллективный иммунитет, который можно получить, только путем вакцинации.

"Пока об ограничениях мы вообще не говорим. Есть четкие нормы, которых мы придерживаемся. Например, постановление Кабмина, которым мы пользуемся в части введения тех или иных ограничений. Пока нет никаких оснований для введения ограничений в Киеве, а тем более жесткого карантина", - подытожил представитель КГГА.

Напомним, в России уже зафиксированы единичные случаи заражения бразильским штаммом коронавируса "Гамма". Он также очень опасный из-за высокой степени заразности, как и "Дельта". Между тем, в стране утверждают, что доминирующим остается все-таки индийский вариант коронавирусной инфекции.

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