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В КГГА прокомментировали ситуацию с больными штаммом коронавируса "Дельта"

22 июля 2021, 19:32
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Состояние пациентов Александровской больницы столицы средней и тяжелой степени тяжести.

Коронавирус
Коронавирус Дельта уже в Киеве / Facebook

В четверг, 22 июля, появилась информация о случаях заражения индийским штаммом коронавируса в Киеве. Как сообщалось, у шести пациентов Александровской больницы столицы подтвердилось инфицирование штаммом "Дельта".

Ситуацию прокомментировали в КГГА и более подробно рассказали о больных.

Как пишет "Сегодня", по словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, больным "Дельтой" от 21 до 73 лет. Часть из них приехали из России. На данный момент их состояние средней и тяжелой степени тяжести. Клиническая картина характеризуется высокой температурой и дыхательной недостаточностью, однако при этом не отличается от обычных больных с коронавирусом.

Специалисты устанавливают всех контактных лиц, с которыми общались пациенты для дальнейшего наблюдения за их состоянием.

"На сегодняшний день границы открыты, в том числе в Турцию и Европу. В разгаре сезон отпусков. Все ездят на отдых. Люди пересекаются в разных аэропортах, самолетах, отелях на курорте. А когда они возвращаются домой, есть большая вероятность в том, что этот штамм будет попадать в Украину", - отметил чиновник.

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Также он заверил, что мест в больницах будет достаточно в любом случае. Только в Киеве к приему больных штаммом "Дельта" готовы 23 медучреждения и более 5,6 тысячи коек.

Кроме этого, Поворозник подчеркнул, что единственный способ остановить коронавирус - это коллективный иммунитет, который можно получить, только путем вакцинации.

"Пока об ограничениях мы вообще не говорим. Есть четкие нормы, которых мы придерживаемся. Например, постановление Кабмина, которым мы пользуемся в части введения тех или иных ограничений. Пока нет никаких оснований для введения ограничений в Киеве, а тем более жесткого карантина", - подытожил представитель КГГА.

Напомним, в России уже зафиксированы единичные случаи заражения бразильским штаммом коронавируса "Гамма". Он также очень опасный из-за высокой степени заразности, как и "Дельта". Между тем, в стране утверждают, что доминирующим остается все-таки индийский вариант коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В Украине присутствует опасный индийский штамм коронавируса Дельта. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.
  • Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.
  • С 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь прививки могут сделать все желающие. При этом больше не нужно записываться на вакцинацию через портал или приложение "Дія".
  • В Минздраве отчитались, что по состоянию на утро 22 июля с начала прививочной кампании были вакцинированы 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу - 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 399 756 прививок.
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