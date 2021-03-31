В КГГА рассказали, кто может получить спецпропуска на транспорт

Первый замглавы КГГА заявил, что завтра будет обнародован порядок получения спецпропусков для транспорта.
С понедельника, 5 апреля, в Киеве вводят режим спецпропусков для проезда в общественном транспорте и метро - такие пропуска получат работники критической инфраструктуры столицы, заявил в интревью РБК-Украина заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.
"Мы решили, что общественный транспорт - это важный элемент работы в целом, поэтому не стали полностью останавливать его работу, в том числе и метро, как это было прошлой весной. Весь транспорт с 5 апреля у нас будет работать в режиме специальных перевозок с наличием спецпропуска", - заявил он.
По словам Поворозника, спецпропуска получат работники критической инфраструктуры Киева.
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"Эти спецпропуска могут получить работники критической инфраструктуры города. Речь идет о госструктурах, сфере медицины, социального обеспечения, жилищно-коммунальной инфраструктуры, частных предприятиях, которые сейчас работают и обеспечивают жизнедеятельность города, например, продовольственные магазины", - сообщил он.
Первый замглавы КГГА заявил, что завтра будет обнародован порядок получения спецпропусков для транспорта.
"Завтра мы обнародуем порядок получения этих пропусков. В прошлом году у нас это было организовано: подавали заявки и получали от КГГА спецпропуска", - добавил он.
Карантин в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Мэр столицы Виталий Кличко 18 марта объявил об усилении карантина в Киеве с 20 марта по причине сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе. Карантин должен продлиться до 9 апреля.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.