В Киеве глава одного из районов умер от коронавируса

Виктор Смирнов умер / Фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

Вечером в пятницу, 16 апреля, от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, который три недели боролся с болезнью в больнице.

О смерти Смирнова сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что чиновник скончался из-за осложенений коронавирусной болезни.

"Печальная новость. Час назад от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов", - написал Кличко.

Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации в течение семи лет, последние три года возглавлял ее.

"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будет помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был", - написал мэр города.

Виктору Смирнову было 55 лет. Он родом из Днепра. У него было несколько высших образований — врач, менеджер бизнеса, магистр государственного управления. Трудовую деятельность начал в управлении протокольных и массовых мероприятий Днепропетровской облгосадминистрации. Затем работал в Киеве в Кабинете министров — заместителем руководителя протокола премьер-министра, помощником министра обороны, помощником министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним: