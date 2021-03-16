В Киеве из-за COVID-19 раньше начнутся весенние каникулы

Школа / REUTERS

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в Киеве власти решили, что весенние каникулы в школах должны начаться раньше.

Каникулы для учеников 5-11 классов начнутся с 18 марта, рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, который транслировал YouTube-канал Київська міська державна адміністрація.

Глава столицы добавил, что пока начальная школа и садики будут работать в обычном режиме.

"...в стационарах медучреждений столицы – более 3 500 госпитализированных пациентов – больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей – в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии", – отметил градоначальник.