В Киеве изменили график массовой вакцинации от COVID-19: названы новые даты

В Киеве отменили массовую вакцинацию на выходных / УНИАН

В Международной выставочном центре (МВЦ) в Киеве в эти выходные, 12 и 13 июня, отменили массовую вакцинацию от коронавируса. Она состоится 17-18 июня, говорится в сообщении сервиса Helsi.me в Telegram.

"Вакцинация в Киеве на этой неделе будет проходить 17 и 18 июня - в четверг и пятницу в МВЦ. Предварительная запись через сайт helsi.me откроется завтра утром, 15 июня", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на сейчас на сайте недоступна запись на вакцинацию.

Также сообщается, что с людьми, которые записались на выходные 19-20 июня, уже контактирует колл-центр, а также заранее зарезервированы даты и места для вакцинации.

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Как заявила замглавы КГГА Анна Старостенко в эфире телеканала Киев, столичных медиков решили отпустить на длинные выходные с 19 по 21 июня.

Напомним, в субботу, 29 мая, в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.

Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.

30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе. На стадионе Одесской юридической академии можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 17:00. Ожидается, что в день в Одессе будут прививаться от 250 до 300 человек.