Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице

В Киеве угрожающая ситуация с COVID-19 - Кличко / УНИАН

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Киеве было принято решение о введении усиленного карантина в столице сроком на 3 недели. Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут, заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе своего брифинга в четверг, 18 марта.

"Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей!" – сказал Кличко.

Кроме того, киевский градоначальник указал, что ситуация с заболеваемостью в столице остается сложной. В Киеве госпитализированы более 3300 тысяч человек.

"Заполненность коек – 70%. Ситуация с распространением вируса, без преувеличения, угрожающая", - подчеркнул мэр.Читайте такжеЛьвов закрывается: в городе вводят локдаун из-за коронавируса

Что будет запрещено

Работа кинотеатров, театров, музеев, конкретных залов

Работа торгово-развлекательных центров

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечивается площадь помещения не меньше 10 квадратных метров на одного человека)

Проведение различных развлекательных, культурных и спортивных мероприятий

Присутствие болельщиков на спортивных мероприятиях (включая футбольные матчи)

Работа заведений сферы общепита (исключение – заказы на вынос)

Что будет работать

Автозаправки (без работы кафе)

Салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи)

Спортивным клубам разрешили работать только по предварительной записи и без групповых занятий

Как будут работать садики и школы

Школьников после возвращения с каникул переведут на дистанционное обучение. Детские сады смогут продолжать работу.

Работа бизнеса во время усиленного карантина

Предприятия бюджетной сферы должны перейти на удаленную работу. Частному бизнесу также следует отправиться на "дистанционку".

Работа транспорта

Пассажирские перевозки продолжат свою работу. Места для сидения должны быть заполнены только на 50%.

Как долго продлится карантин

Усиленный карантин в Киеве будет длиться 3 недели. Ограничения продлятся до 9 апреля.

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