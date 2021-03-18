Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице

Усиленный карантин в Киеве продлится до 9 апреля.
В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Киеве было принято решение о введении усиленного карантина в столице сроком на 3 недели. Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут, заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе своего брифинга в четверг, 18 марта.
"Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей!" – сказал Кличко.
Кроме того, киевский градоначальник указал, что ситуация с заболеваемостью в столице остается сложной. В Киеве госпитализированы более 3300 тысяч человек.
"Заполненность коек – 70%. Ситуация с распространением вируса, без преувеличения, угрожающая", - подчеркнул мэр.Читайте такжеЛьвов закрывается: в городе вводят локдаун из-за коронавируса
Что будет запрещено
- Работа кинотеатров, театров, музеев, конкретных залов
- Работа торгово-развлекательных центров
- Проведение религиозных богослужений (если не обеспечивается площадь помещения не меньше 10 квадратных метров на одного человека)
- Проведение различных развлекательных, культурных и спортивных мероприятий
- Присутствие болельщиков на спортивных мероприятиях (включая футбольные матчи)
- Работа заведений сферы общепита (исключение – заказы на вынос)
Что будет работать
- Автозаправки (без работы кафе)
- Салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи)
- Спортивным клубам разрешили работать только по предварительной записи и без групповых занятий
Как будут работать садики и школы
- Школьников после возвращения с каникул переведут на дистанционное обучение. Детские сады смогут продолжать работу.
Работа бизнеса во время усиленного карантина
- Предприятия бюджетной сферы должны перейти на удаленную работу. Частному бизнесу также следует отправиться на "дистанционку".
Работа транспорта
- Пассажирские перевозки продолжат свою работу. Места для сидения должны быть заполнены только на 50%.
Как долго продлится карантин
- Усиленный карантин в Киеве будет длиться 3 недели. Ограничения продлятся до 9 апреля.
Коронавирус в Украине
- По данным на утро четверга, 18 марта, в Украине за последние сутки зафиксировано 15 053 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала 2021 года.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Волна коронавируса, скорее всего, продлится до апреля. Однако на данный момент нет предпосылок введения жесткого карантина в Украине.
- Ранее вице-спикер ВР Елена Кондратюк говорила о том, что Верховная Рада, Кабмин или СНБО должны провести экстренное заседание по вопросам эпидемиологической ситуации в стране. По ее мнению, власти должны разработать план по введению нового локдауна в Украине.