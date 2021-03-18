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Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице

18 марта 2021, 13:00
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Усиленный карантин в Киеве продлится до 9 апреля.

Кличко
В Киеве угрожающая ситуация с COVID-19 - Кличко / УНИАН

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Киеве было принято решение о введении усиленного карантина в столице сроком на 3 недели. Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут, заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе своего брифинга в четверг, 18 марта.

"Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей!" – сказал Кличко.

Кроме того, киевский градоначальник указал, что ситуация с заболеваемостью в столице остается сложной. В Киеве госпитализированы более 3300 тысяч человек.

"Заполненность коек – 70%. Ситуация с распространением вируса, без преувеличения, угрожающая", - подчеркнул мэр.Читайте такжеЛьвов закрывается: в городе вводят локдаун из-за коронавируса

Что будет запрещено

  • Работа кинотеатров, театров, музеев, конкретных залов
  • Работа торгово-развлекательных центров
  • Проведение религиозных богослужений (если не обеспечивается площадь помещения не меньше 10 квадратных метров на одного человека)
  • Проведение различных развлекательных, культурных и спортивных мероприятий
  • Присутствие болельщиков на спортивных мероприятиях (включая футбольные матчи)
  • Работа заведений сферы общепита (исключение – заказы на вынос)

Что будет работать

  • Автозаправки (без работы кафе)
  • Салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи)
  • Спортивным клубам разрешили работать только по предварительной записи и без групповых занятий

Как будут работать садики и школы

  • Школьников после возвращения с каникул переведут на дистанционное обучение. Детские сады смогут продолжать работу.

Работа бизнеса во время усиленного карантина

  • Предприятия бюджетной сферы должны перейти на удаленную работу. Частному бизнесу также следует отправиться на "дистанционку".

Работа транспорта

  • Пассажирские перевозки продолжат свою работу. Места для сидения должны быть заполнены только на 50%.

Как долго продлится карантин

  • Усиленный карантин в Киеве будет длиться 3 недели. Ограничения продлятся до 9 апреля.

Коронавирус в Украине

Виталий Кличко коронавирус в Киеве Карантин в Киеве
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