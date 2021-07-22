В Киеве начали вакцинацию препаратом Moderna: кто может получить прививку

В Киев доставили американскую вакцину от коронавируса Moderna / Reuters

С четверга, 22 июля, все желающие жители столицы могут привиться от коронавируса вакциной Spikevax американской компании Moderna в Центре вакцинации против COVID-19 в МВЦ на проспекте Броварском, 15.

Для того, чтобы сделать прививку, необходимо зарегистрироваться на иммунизацию через сервис helsi.me, сообщили в пресс-службе КГГА.

Также киевляне смогут вакцинироваться препаратом CoronaVac китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech.

"С 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech и Spikevax Moderna. Такая возможность будет доступна для жителей столицы, которые зарегистрируются на вакцинацию через сервис helsi.me и придут на прививку в Центр вакцинации против COVID-19 (МВЦ, проспект Броварской, 15)",- говорится в сообщении.

Кроме этого, 23 июля на вакцинацию можно записаться в любую точку прививания на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

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