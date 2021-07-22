В Киеве начали вакцинацию препаратом Moderna: кто может получить прививку

С 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech и Spikevax Moderna в МВЦ на проспекте Броварском в столице.
С четверга, 22 июля, все желающие жители столицы могут привиться от коронавируса вакциной Spikevax американской компании Moderna в Центре вакцинации против COVID-19 в МВЦ на проспекте Броварском, 15.
Для того, чтобы сделать прививку, необходимо зарегистрироваться на иммунизацию через сервис helsi.me, сообщили в пресс-службе КГГА.
Также киевляне смогут вакцинироваться препаратом CoronaVac китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech.
"С 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech и Spikevax Moderna. Такая возможность будет доступна для жителей столицы, которые зарегистрируются на вакцинацию через сервис helsi.me и придут на прививку в Центр вакцинации против COVID-19 (МВЦ, проспект Броварской, 15)",- говорится в сообщении.
Кроме этого, 23 июля на вакцинацию можно записаться в любую точку прививания на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- 18 июля стало известно, что Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX.
- С 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь прививки могут сделать все желающие. При этом больше не нужно записываться на вакцинацию через портал или приложение "Дія".
- В Минздраве отчитались, что по состоянию на утро 22 июля с начала прививочной кампании были вакцинированы 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу - 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 399 756 прививок.