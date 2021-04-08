В Киеве заявили о забитых на 110% больницах и ситуации с COVID-19

Врачи заявили о сложной ситуации с COVID-19 в Киеве / Скриншот Teelgram-канал Коронавірус.інфо

В связи со сложной ситуацией из-за заболеваемости коронавирусом в Киеве заполненность столичных больниц составляет 110%. Медицинские работники истощены, количество новых заражений и летальных исходов достигает предельного уровня. Столица уже готовится принимать пациентов с COVID-19 в детских больницах, противотуберкулезном диспансере и родильных домах. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Коронавирус Инфо.

"Наверное, это худшая вспышка, которую можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии. Больницы переполнены, врачи и медсестры истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды", - указано в сообщении.Читайте такжеЛокдаун в Киеве продлят до 10 мая - СМИ

В опубликованном видеосюжете показано, как киевский градоначальник Виталий Кличко приехал в одну из больниц, где поговорил с врачами и пациентами. По словам докторов, заполненность больниц составляет 110%. Медицинская система Киева работает с надрывом.

Коронавирус в Киеве