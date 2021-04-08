В Киеве заявили о забитых на 110% больницах и ситуации с COVID-19

Медицинская система Киева работает на пределе возможностей.
В связи со сложной ситуацией из-за заболеваемости коронавирусом в Киеве заполненность столичных больниц составляет 110%. Медицинские работники истощены, количество новых заражений и летальных исходов достигает предельного уровня. Столица уже готовится принимать пациентов с COVID-19 в детских больницах, противотуберкулезном диспансере и родильных домах. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Коронавирус Инфо.
"Наверное, это худшая вспышка, которую можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии. Больницы переполнены, врачи и медсестры истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды", - указано в сообщении.Читайте такжеЛокдаун в Киеве продлят до 10 мая - СМИ
В опубликованном видеосюжете показано, как киевский градоначальник Виталий Кличко приехал в одну из больниц, где поговорил с врачами и пациентами. По словам докторов, заполненность больниц составляет 110%. Медицинская система Киева работает с надрывом.
Коронавирус в Киеве
- По данным на четверг, 8 апреля, за последние 24 часа в Киеве выявлено 1 886 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Погибли 48 человек. Выздоровели 717 людей. С начала эпидемии COVID-19 в столице установлено 172 403 прецедента заболевания коронавирусом.
- По причине ухудшения эпидемиологической ситуации карантин в Киеве был усилен с 5 апреля. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
- Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.