В Киеве ослабили карантинные ограничения в общественном транспорте

Карантин в Киеве немного ослабили / УНИАН

С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

Суммарно можно будет перевозить половину от общей вместимости транспортного средства. Такое решение ввела Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Доступные лимиты на перевозки подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.

"Призываем всех к ответственности и дисциплинированности: придерживайтесь установленных правил. Спасибо за понимание и сотрудничество", - говорится в сообщении Киевпастранса.

Отметим, с 22 марта в Киеве ввели карантин и столица попала в красную зону. В связи с этим общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. Из-за чего образовались огромные очереди на транспорт и люди начали блокировать движение автобусов и троллейбусов.

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