В Киеве ослабили карантинные ограничения в общественном транспорте

Власти столицы пошли на уступки и разрешили перевозить больше пассажиров в транспорте.
С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
Суммарно можно будет перевозить половину от общей вместимости транспортного средства. Такое решение ввела Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Доступные лимиты на перевозки подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.
"Призываем всех к ответственности и дисциплинированности: придерживайтесь установленных правил. Спасибо за понимание и сотрудничество", - говорится в сообщении Киевпастранса.
Отметим, с 22 марта в Киеве ввели карантин и столица попала в красную зону. В связи с этим общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. Из-за чего образовались огромные очереди на транспорт и люди начали блокировать движение автобусов и троллейбусов.
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Локдаун в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Мэр столицы Виталий Кличко 18 марта объявил об усилении карантина в Киеве с 20 марта по причине сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе. Карантин должен продлиться до 9 апреля.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
- При этом общественный транспорт в Киеве должен работать в условиях соблюдения строгих противокоронавирусных ограничений. Заполненность салонов не должна превышать 50% от количества сидячих мест.