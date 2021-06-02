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В Киеве открылись пункты вакцинации педагогов: где можно сделать прививку от коронавируса

2 июня 2021, 21:04
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Всех столичных работников учебных заведений прививают вакциной от коронавируса Pfizer.

вакцинация
В Киеве открылись пункты вакцинации педагогов / УНИАН

В столице Украины заработали пункты вакцинации от коронавируса работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer, которую предоставило Министерство здравоохранения.

Как сообщает КГГА, сейчас определено 17 пунктов вакцинации в учебных заведениях, расположенных во всех районах столицы.

"Работников образовательных учреждений предварительно приглашают на вакцинацию. Чтобы вакцинировать работников, руководителю учреждения необходимо представить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их по телефону пригласят на вакцинацию", - говорится в сообщении.

Всех работников учебных заведений прививают вакциной Pfizer.

Адреса пунктов вакцинации педагогов в Киеве:

  • Голосеевский район – просп. Академика Глушкова, 17-А; ул. Академика Заболотного, 6-А.
  • Дарницкий район – ул. Архитектора Вербицкого, 7; ул. Александра Мишуги, 5.
  • Деснянский район – ул. Академика Курчатова, 18/2; проспект Владимира Маяковского, 93-Г.
  • Днепровский район – ул. Строителей, 10.
  • Оболонский район – Оболонский проспект, 2-Б; ул. Маршала Тимошенко, 13-Б.
  • Печерский район – ул. Бастионная, 7.
  • Подольский район – ул. Спасская, 16; ул. Светлицкого, 31/7.
  • Святошинский район – ул. Гната Юры, 10-Б; ул. Чернобыльская, 10Б.
  • Соломенский район – ул. Академика Белецкого, 7.
  • Шевченковский район – ул. Победы, 86; ул. Михаила Коцюбинского, 12-Б.

Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее:

В субботу, 29 мая, в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.

Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.

30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе. На стадионе Одесской юридической академии можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 17:00. Ожидается, что в день в Одессе будут прививаться от 250 до 300 человек.

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