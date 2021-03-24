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В Киеве пассажиры блокируют транспорт и дерутся с полицией из-за карантина

24 марта 2021, 11:40
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Люди возмущаются, так как не могут добраться до места назначения. Маршрутки просто не останавливаются на остановках, так как водители боятся штрафов.

карантин,транспорт
Пассажирские места в транспорте могут быть заполнены лишь на 50% / УНИАН

Из-за роста числа заражений коронавирусом Киев попал в "красную" зону карантина, и в городе действуют ограничения на перевозку пассажиров в общественном транспорте – пассажирские места могут быть заполнены лишь на 50%. В связи с этим в столице в среду, 24 марта, образовались огромные очереди на остановках, киевляне не могут никуда доехать, а между водителями, пассажирами и полицией начали происходить стычки.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, люди возмущаются, так как не могут добраться до места назначения. Они начали блокировать движение автобусов и троллейбусов.

"Ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте привели к тому, что не все желающие попадают в салон и вынуждены стоять в длинных очередях. Из-за этого некоторые возмущенные пассажиры блокируют работу транспорта. Где-то мы уже это видели", – говорится в сообщении.

Жители Киева стоят в огромных очередях на остановках / скриншот
Люди блокируют движение транспорта / скриншот

На столичной Окружной ситуация не лучше. Полиция штрафует водителей маршруток, у которых заполнено 50% мест в салоне. Из-за этого водители других маршруток просто не останавливаются на остановках.

Кроме того, водитель одной из маршруток и пассажиры "потолкались" с полицейским.

Конфликт между пассажирами и полицейским на Окружной / скриншот

Но даже если пассажирам удается сесть в общественный транспорт, то все равно находится повод для конфликта. Например, столичный троллейбус остановился из-за того, что кондуктор не прикрыла нос маской и материлась на пассажиров.

Коронавирус и карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:

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