В Киеве полиция "шерстит" маршрутки и выгоняет пассажиров – соцсети

В Киеве полицейские останавливали переполненные маршрутки у одного из рынков, поделились в соцсети / УНИАН

В Киеве полиция начала активно контролировать соблюдение в маршрутных такси более жестких карантинных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Возле Обойного рынка, расположенного на Окружной дороге (ул. Зодчих, 72), сотрудники полиции останавливали все переполненные маршрутки, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По сведениям паблика, правоохранители выгоняли из транспорта пассажиров. Возможно, речь идет о лишних пассажирах.

"…Обойный рынок… Полиция тормозит все переполненные маршрутки. В данной ситуации – 401, уже вторая за три минуты. Штраф будет точно…", – отмечается в сообщении.

Штрафы за нарушение карантина в Украине – что нужно знать

Простым украинцам за нарушение карантинных мер грозит штраф в сумме до 34 тысяч гривен, сообщает jurliga.ligazakon.net.

В материале подчеркивается, что для чиновников наказание намного серьезнее – штраф в сумме до 170 тысяч грн.

Ужесточение карантина в Киеве – главные факты

В Украине и в том числе в Киеве карантин начался с 12 марта 2020 года. Сначала ограничительные меры были очень строгими и касались всей страны, а позже карантин стал адаптивным. Во время адаптивного карантина судьбу ограничительных мер доверили местным властям.

Украину поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самые строгие.

В марте 2021-го в Киеве подскочило число больных коронавирусом, и власти с 20 числа до 9 апреля ужесточили карантин.

В частности в транспорте разрешили заполнять пассажирами только половину мест для сидения. В столице не раз фиксировали нарушения этого правила.

Ужесточение карантина не помогло – количество больных продолжило возрастать.

Столичные власти решили сделать ограничительные меры еще более жесткими – с 5 апреля и как минимум до 16 числа будет новый локдаун в Киеве 2021, и в транспорт можно будет попасть только при наличии специального пропуска.

По состоянию на 2 апреля в Киеве COVID-19 нашли у 164 605 человек, выздоровели 106 778 пациентов, а скончались 3 495 заболевших.