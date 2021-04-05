В Киеве поймали мошенницу, продававшую фальшивые спецбилеты на транспорт

В Киеве продают фальшивые спецбилеты для транспорта / УНИАН

В Киеве открыли уголовное производство в отношении 18-летней девушки, которая разместила объявление о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте.

По данным пресс-службы городской прокуратуры, разоблачена 18-летняя киевлянка, которая пыталась сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна.

Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц.

Стоимость спецпропуска составляла 200 грн.

/ kyiv.gp.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка официального документа), решается вопрос о сообщении девушке о подозрении.

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Фальшивые спецбилеты для общественного транспорта: