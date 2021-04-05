В Киеве поймали мошенницу, продававшую фальшивые спецбилеты на транспорт

Девушка пыталась сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна.
В Киеве открыли уголовное производство в отношении 18-летней девушки, которая разместила объявление о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте.
По данным пресс-службы городской прокуратуры, разоблачена 18-летняя киевлянка, которая пыталась сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна.
Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц.
Стоимость спецпропуска составляла 200 грн.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка официального документа), решается вопрос о сообщении девушке о подозрении.
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Фальшивые спецбилеты для общественного транспорта:
- Ранее сообщалось о том, что в Киеве зафиксировали факты продажи в интернете спецпропусков на проезд в общественном транспорте.
- После того, как началась выдача спецбилетов, начали появляться объявления об их продаже.
- Отметим, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, сотрудники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники.