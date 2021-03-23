В Киеве предупредили о жестких мерах по работе городского транспорта

В Киеве пройдут рейды по маршруткам, перевозчикам грозят серьезными мерами в случае выявления нарушений режима карантина в Киеве / УНИАН

В Киеве ожидаются рейды по маршруткам с целью выявления нарушений карантинных норм. Ориентировочно проверки начнутся с 24 марта. Перевозчикам грозят серьезные санкции, которые могут включать лишение лицензий на осуществление пассажирских перевозок. Контроль будет проводиться в сопровождении сотрудников полиции, заявил в эфире телеканала Украина 24 глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, власти уже сегодня контролируют работу троллейбусов и трамваев. С маршрутными такси, которые зачастую нарушают правила, возникают определенные сложности, однако в скором времени их начнут проверять на соблюдения противоэпидемиологических требований. Проверки могут начаться уже со среды, 24 марта. Перевозчикам грозит серьезное наказание. Не исключено, что их будут лишать лицензий. Рейды проведут вместе с сотрудниками правоохранительных органов.Читайте такжеУ Кличко объявили об условии досрочного завершения локдауна в Киеве

"Я думаю, что будут у нас рейды по маршруткам, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозки. Это (лишение лицензий) исключительно прерогатива Укртрансбезопасности в Министерстве инфраструктуры. Сегодня мы получили предписание от КГГА по поводу контроля вместе с Патрульной полицией. С завтрашнего дня будем проверять и передавать информацию в Укртрансбезопасности для лишения лицензий", - сказал Рубан.

Что касается возможной остановки работы общественного транспорта, он полагает, что такие меры приведут к серьезным проблемам. Как показала прошлогодняя ситуация, подобный шаг не приведет к должному эффекту.

"Если закрыть общественный транспорт, будет коллапс для социально критических объектов. У нас есть опыт прошлого года, когда общественный транспорт работал по спецпропускам, и это не дало эффекта", - подчеркнул чиновник.Читайте такжеЛокдаун в Киеве во всей красе: забитые маршрутки и открытый Эпицентр

Карантин в Киеве